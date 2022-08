Marsiglia | dalla Francia | tensione nello spogliatoio | Tudor nel mirino

(Di martedì 2 agosto 2022) L’Olympiqueha affrontato un prestagione decisamente tormentato: al termine della passata stagione era infatti arrivata la rescissione consensuale del club con Jorge Sampaoli, con la nomina di Igor. Ma il tecnico ex Hellas Verona non sta decisamente riscontrando i favori dello, come riporta La Provence. Secondo il quotidiano transalpino, infatti, i giocatori sarebbero scontenti dei metodi di allenamento del tecnico croato, tanto che il capitano Payet avrebbe chiesto un confronto con il presidente del club. E i risultati deludenti delle amichevoli estive, per ultimo lo 0-2 subito contro il Milan, in un ambiente caldo come quello di, non favorisce certo la disdegli animi. Già il mese scorso, Mauro German Camoranesi, nominato vice di, ...

