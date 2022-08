Luca Onestini e Soleil Sorge di nuovo insieme | i fan spiazzati

Leggi su youmovies

(Di martedì 2 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gli ex fidanzati e gieffinidi. I fan dei due sono rimastidopo la notizia: ecco che cosa sta succedendo. Li abbiamo visti entrambi essere grandi protagonisti del Gf Vip, anche se in edizioni diverse. Oggi sono due influencer seguitissimi dai più giovani, ma in passato sono