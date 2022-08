La Stampa: il Torino riallaccia i contatti con Meret, è la prima scelta di Juric (Di martedì 2 agosto 2022) Meret è la prima scelta di Ivan Juric per la porta del Torino. Vanja Milinkovic-Savic è in partenza, scrive la Stampa, il club di Cairo cerca il sostituto che possa contendersi il posto tra i pali con Berisha. “i granata hanno riagganciato i contatti con uno dei pochi, ancora raggiungibili, in grado di alzare il livello: è Alex Meret, il portiere del Napoli che sta indugiando a rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Si sta guardando in giro come il club di De Laurentiis che tratta Kepa, così il Torino è pronto a tentare un altro ragazzo in cerca di rilancio dopo l’ultima deludente stagione, colpito dalle scelte di Spalletti e da diversi guai fisici che l’hanno relegato quasi sempre in panchina: per lui appena 7 presenze dall’inizio. Se gliene ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022)è ladi Ivan Juric per la porta del. Vanja Milinkovic-Savic è in partenza, scrive la, il club di Cairo cerca il sostituto che possa contendersi il posto tra i pali con Berisha. “i granata hanno riagganciato icon uno dei pochi, ancora raggiungibili, in grado di alzare il livello: è Alex, il portiere del Napoli che sta indugiando a rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Si sta guardando in giro come il club di De Laurentiis che tratta Kepa, così ilè pronto a tentare un altro ragazzo in cerca di rilancio dopo l’ultima deludente stagione, colpito dalle scelte di Spalletti e da diversi guai fisici che l’hanno relegato quasi sempre in panchina: per lui appena 7 presenze dall’inizio. Se gliene ...

repubblica : Imbrattata sede La Stampa con scritte no vax e no war. La direzione: 'Non ci facciamo condizionare' - LiciaRonzulli : Solidarietà al direttore @MassimGiannini e alla redazione de @LaStampa per le scritte intimidatorie firmate #NoVax… - marcoconterio : ?? La Stampa svela che il video dello scontro del #Torino tra Juric e Vagnati arriva da una camera doppia assegnata… - napolista : La Stampa: il Torino riallaccia i contatti con #Meret, è la prima scelta di Juric Vanja Milinkovic-Savic è in par… - maresca_franco : TORINO, LA SEDE DELLA STAMPA IMBRATTATA CON SCRITTE ‘NO WAR’ E ‘NO VAX’. La direzione: “Non ci facciamo intimidire… -