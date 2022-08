La Cina "mostra i muscoli" agli Stati Uniti con un video dell'esercito (Di martedì 2 agosto 2022) I comandi militari cinesi hanno diffuso un video in cui l'esercito di Liberazione Popolare mostra la sua potenza e la sua efficienza attraverso esercitazioni via terra, via mare e via area. Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) I comandi militari cinesi hanno diffuso unin cui l'di Liberazione Popolarela sua potenza e la sua efficienza attraverso esercitazioni via terra, via mare e via area. Le ...

LorenzoLamperti : 7/ Anche se sui media cinesi rivolti a un pubblico interno si nota una personalizzazione. «Pelosi ha agito in modo… - GiovanniVerdoli : RT @RedRonnie: Quando @MarcoLodola1 scappò dall'aereo che stava decollando per la Cina dove c'era una sua mostra nel 1994 Non solo... Bienn… - berardino : RT @IosonoScala: #tolleranza #rispetto #solidarietà #norazzismo #LibertàTweet #apartitico #verità #giustizia #facciamorete #Cina Inquieta… - Cycloramait : La #Cina mostra i muscoli a #Taiwan - RedRonnie : Quando @MarcoLodola1 scappò dall'aereo che stava decollando per la Cina dove c'era una sua mostra nel 1994 Non solo… -