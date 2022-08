Juve: il punto su Kostic e Paredes (Di martedì 2 agosto 2022) Leandro Paredes: il Psg chiede 25 milioni per il centrocampista argentino e questo è il motivo per cui alla Juventus devono riflettere... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) Leandro: il Psg chiede 25 milioni per il centrocampista argentino e questo è il motivo per cui allantus devono riflettere...

Cadelux : Dire che la juve naviga a vista è poco. Del resto quando rincorri affannosamente la vittoria senza un minimo di pro… - sportli26181512 : Juve: il punto su Kostic e Paredes: Leandro Paredes: il Psg chiede 25 milioni per il centrocampista argentino e que… - LALAZIOMIA : Calciomercato, il punto sulla Lazio: ufficiale Vecino, Juve su Milinkovic-Savic - Calciodangolo - Maurizio62 : Sanno cani e porci che i gobbi non hanno una lira, stanno facendo il solito gioco sporco per lievitare il costo, sp… - infoitsport : Juve, Allegri torna e fa il punto con la società -