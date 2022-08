Joe Biden annuncia l'uccisione del terrorista Al Zawahiri: "Giustizia è fatta" (Di martedì 2 agosto 2022) "Giustizia è fatta. Ayman Al-Zawahiri è morto. Era uno dei responsabili dell’11 Settembre, ha seminato una scia di sangue americano". Lo ha confermato il Presidente Joe Biden in persona parlando alla nazione dalla Casa Bianca quando in America erano ormai le 19.30. "Oggi siamo più sicuri in un mondo incerto - ha aggiunto Biden - lo avevo d’altronde promesso: non lascerò mai che l’Afghanistan si trasformi in un paradiso per terroristi" Leggi l'articolo Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 agosto 2022) ". Ayman Al-è morto. Era uno dei responsabili dell’11 Settembre, ha seminato una scia di sangue americano". Lo ha confermato il Presidente Joein persona parlando alla nazione dalla Casa Bianca quando in America erano ormai le 19.30. "Oggi siamo più sicuri in un mondo incerto - ha aggiunto- lo avevo d’altronde promesso: non lascerò mai che l’Afghanistan si trasformi in un paradiso per terroristi" Leggi l'articolo

