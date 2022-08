Il ds del Bayern Monaco Salihamidzic: “Nessuna offerta per Osimhen” (Di martedì 2 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Osimhen-NAPOLI. Si rincorrono le voci sull’interesse del Bayern Monaco per Victor Osimhen. I bavaresi sono alla ricerca del sostituto di Robert Lewandowski, trasferitosi al Barcellona, e secondo alcuni rumors l’attaccante nigeriano sarebbe l’obiettivo numero uno del Bayern che avrebbe chiesto un appuntamento al Napoli, ricevendo un rifiuto. Per fare luce su questa vicenda, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato in esclusiva Hasan Salihamidzic. Il ds del pluriscudettato club tedesco ha rivelato a Radio Goal che il Bayern non è interessato ad Osimhen: “Non c’è nulla di vero, non abbiamo mai fatto un’offerta al Napoli per Osimhen”. Verità o parole per mettere fuori pista giornalisti e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 2 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. Si rincorrono le voci sull’interesse delper Victor. I bavaresi sono alla ricerca del sostituto di Robert Lewandowski, trasferitosi al Barcellona, e secondo alcuni rumors l’attaccante nigeriano sarebbe l’obiettivo numero uno delche avrebbe chiesto un appuntamento al Napoli, ricevendo un rifiuto. Per fare luce su questa vicenda, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha contattato in esclusiva Hasan. Il ds del pluriscudettato club tedesco ha rivelato a Radio Goal che ilnon è interessato ad: “Non c’è nulla di vero, non abbiamo mai fatto un’al Napoli per”. Verità o parole per mettere fuori pista giornalisti e ...

