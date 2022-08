Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli matrimonio aggiornamenti | proposta e piccoli imprevisti

(Di martedì 2 agosto 2022) Da un po’ di tempo, ormai, non si sta facendo altro che parlare del fatto chesembrerebbero prossimi al. I due si sono conosciuti nella casa del GF Vip e da quel momento in poi non si sono più separati. A distanza di circa due anni dalla nascita della L'articolo proviene da KontroKultura.

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - DonnaGlamour : Giulia Salemi in discoteca baciata da… Ronn Moss: le immagini sono virali - RealGossipland : Giulia e Pier si sposeranno sul lago di Como, così lo scoop è stato lanciato in esclusiva da Dagospia. DETTAGLI QU… - 25_monia : RT @SuperGuidaTV: Brava Giulia, studio e umiltà ?? #prelemi #prelemini #pretelli #grandefratellovip #grandefratello #giuliasalemi #salemi… -

La giovane influencere un curioso bacio ricevuto dall'ex attore storico di Beautiful Ronn Moss. Il video è diventato virale. Una serata in discoteca particolare perche, in compagnia del ...potrebbe tornare al Grande Fratello Vip : non come concorrente, però. C'è un nuovo ruolo al quale Alfonso Signorini avrebbe pensato appositamente per lei. Ecco di che cosa si tratta. ...La giovane influencer Giulia Salemi e un curioso bacio ricevuto dall'ex attore storico di Beautiful Ron Moss. Il video è diventato virale.Giulia Salemi potrebbe anche tornare al Gf Vip 7 in un ruolo inedito, ecco quale. Intanto Pierpaolo sarà il conduttore di Gf Vip ...