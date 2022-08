Giulia e Alessia | sorelle per sempre

(Di martedì 2 agosto 2022) Life&People.it Mano nella mano fino alla fine,, eranoe avevano solo 15 e 17 anni. Due ragazze bellissime, piene di voglia di vivere, di divertirsi, la loro giovane esistenza è stata brutalmente spezzata in un terribile incidente ferroviario la mattina del 31 Luglio, travolte ed uccise da un Frecciarossa in transito nella stazione di Riccione dopo una notte trascorsa nella discoteca Peter Pan. La linea gialla sui binari, quella linea che rappresenta il confine sottile che c’è tra la vita e la morte. Pochi attimi, dodici secondi, per mettere la parola fine ai sogni di due ragazze piene di aspettative e normali voglie da adolescenti, questo è il nostro commosso ricordo diPisanu.Pisanu e la generazione dei ...

matteosalvinimi : Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia. - Corriere : Giulia e Alessia e l’ultima chiamata al papà: «Ora torniamo». L’amico: «Erano stanche» - Corriere : ?? Le due ragazze avevano telefonato al padre poco prima del terribile incidente: «Tranquillo papà. Va tutto bene, s… - Marilenapas : RT @fanpage: La morte delle due sorelle a #Riccione resta un mistero. Ci sono troppi punti oscuri sulla vicenda. La ricostruzione di @AnnaV… - blogcupoftea : Giulia e Alessia: i genitori vittime del web, comune di Riccione costretto a bloccare i commenti… -

...espressa dall'assessore regionale all'Istruzione e lavoroRosolen, al termine dell'incontro con i referenti della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Ente camerale della Veneziae ...Avrebbe dovuto andare lui a prenderle, ma all'ultimo non si era sentito bene e così le due sorellePisano sono andate a prendere il treno alla stazione di Riccione dove in pochi secondi hanno perso la vita travolte da un Freccia Rossa ad alta velocità. Non si dà pace Vittorio, il ...Erano le circa le 6 del mattino quando Alessia, la più piccola delle due sorelle che domenica 31 luglio sono state travolte da un Frecciarossa in corsa, ha chiamato il padre per l’ultima volta. Lui, c ...E sì, le aveva accontentate anche quel maledetto sabato, quando Alessia e Giulia l’avevano implorato di poter andare in discoteca a Riccione. Alessia e Giulia, 15 e 17 anni, una vita felice, bella, ac ...