Elezioni, serve trasparenza: sicuramente il mio voto non andrà a nessuno gradito a Putin (Di martedì 2 agosto 2022) Il governo Draghi non c’è più ma le emergenze, di cui quello che era stato definito e celebrato come “il governo dei Migliori” si stava comunque facendo carico, ci sono tutte e sono se possibile anche più opprimenti e minacciose: dalla guerra di Putin contro il popolo ucraino, mirata in concomitanza “all’accordo sul grano” su Odessa, al caldo e alla siccità estremi che devastano il paese, fino ai dati in risalita di contagi e decessi per Covid, oltre all’inflazione per i rincari energetici. Il governo che verrà dovrà affrontare uno scenario complessivo interno e internazionale alquanto critico, che dal 24 febbraio scorso, indipendentemente dal rilievo che gli viene attribuito sulle testate e nei tg nazionali, è diventato centrale e ineludibile. E che impone una chiarezza assoluta di comportamenti e una coerente assunzione di responsabilità in politica estera ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Il governo Draghi non c’è più ma le emergenze, di cui quello che era stato definito e celebrato come “il governo dei Migliori” si stava comunque facendo carico, ci sono tutte e sono se possibile anche più opprimenti e minacciose: dalla guerra dicontro il popolo ucraino, mirata in concomitanza “all’accordo sul grano” su Odessa, al caldo e alla siccità estremi che devastano il paese, fino ai dati in risalita di contagi e decessi per Covid, oltre all’inflazione per i rincari energetici. Il governo che verrà dovrà affrontare uno scenario complessivo interno e internazionale alquanto critico, che dal 24 febbraio scorso, indipendentemente dal rilievo che gli viene attribuito sulle testate e nei tg nazionali, è diventato centrale e ineludibile. E che impone una chiarezza assoluta di comportamenti e una coerente assunzione di responsabilità in politica estera ...

