Elezioni – Lazio, tra 20 giorni le liste – I primi nomi dei candidati (Di martedì 2 agosto 2022) – Ecco la prima mappa dei candidati di Roma e Lazio – Nicola Zingaretti e Alessio D’Amato per il Pd. Chiara Colosimo e Andrea De Priamo per Fdi. Simonetta Matone per la Lega. Valentina Grippo per Azione. Sono solo alcuni tra i possibili nomi nuovi che potrebbero essere candidati dai rispettivi partiti e diventare esordienti nel prossimo Parlamento. Manca, infatti, circa un mese e mezzo al 25 settembre: le Elezioni sono sempre più vicine e i dirigenti dei partiti, da qualche giorno, stanno iniziando a fare seriamente i conti con la scelta dei possibili candidati. I POSSIBILI candidati NELLE liste DEL Lazio Il Lazio mette a disposizione 9 collegi uninominali e 3 plurinominali alla ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 agosto 2022) – Ecco la prima mappa deidi Roma e– Nicola Zingaretti e Alessio D’Amato per il Pd. Chiara Colosimo e Andrea De Priamo per Fdi. Simonetta Matone per la Lega. Valentina Grippo per Azione. Sono solo alcuni tra i possibilinuovi che potrebbero esseredai rispettivi partiti e diventare esordienti nel prossimo Parlamento. Manca, infatti, circa un mese e mezzo al 25 settembre: lesono sempre più vicine e i dirigenti dei partiti, da qualche giorno, stanno iniziando a fare seriamente i conti con la scelta dei possibili. I POSSIBILINELLEDELIlmette a disposizione 9 collegi uninali e 3 plurinali alla ...

