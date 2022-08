Elezioni 2022, accordo Pd-Azione-Più Europa: il testo integrale (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Il testo del patto elettorale sottoscritto oggi da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova è diviso in due parti. La prima si intitola: “La visione, il programma”. La seconda: “Le candidature, il Patto elettorale”. Nel primo paragrafo quindi i punti programmatici su cui si è siglato l’accordo. Ecco il testo (LEGGI). Europa – “Le prossime Elezioni sono una scelta di campo tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell’Europa. Partito Democratico e Azione/+Europa siglano questo patto perché considerano un dovere costruire una proposta vincente di governo fondata sui seguenti punti”. POLITICA ESTERA – “PD e ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Ildel patto elettorale sottoscritto oggi da Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova è diviso in due parti. La prima si intitola: “La visione, il programma”. La seconda: “Le candidature, il Patto elettorale”. Nel primo paragrafo quindi i punti programmatici su cui si è siglato l’. Ecco il(LEGGI).– “Le prossimesono una scelta di campo tra un’Italia tra i grandi Paesi europei e un’Italia alleata con Orban e Putin. Sono uno spartiacque che determinerà la storia prossima del nostro Paese e dell’. Partito Democratico e/+siglano questo patto perché considerano un dovere costruire una proposta vincente di governo fondata sui seguenti punti”. POLITICA ESTERA – “PD e ...

marattin : Qui c’è Eleonora Evi (co-portavoce, insieme ad Angelo Bonelli, dei Verdi) che fa un’interrogazione al Parlamento Eu… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - Agenzia_Ansa : Trump attacca Biden: 'Non ha il Covid ma la demenza senile'. E torna sulle elezioni del 2019: 'Sono state truccate… - vivereitalia : Elezioni, accordo PD - Azione. Calenda: 'No a candidati divisivi in collegi uninominali' - fisco24_info : Elezioni: c'è l'accordo Letta-Calenda. Al Pd 70% candidati, Azione/+Eu 30%: Conte: 'In bocca al lupo alla grande am… -