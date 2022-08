Diarrea improvvisa? Ecco come poter affrontare il problema immediatamente (Di martedì 2 agosto 2022) La Diarrea non è un qualcosa di piacevole, sembra una frase stupida, ma non lo è. Tutto bene sino a quando all’improvviso non si presenta il problema, che può davvero essere imbarazzante. Può insomma rendere vulnerabili, spossare e avvilire. Il costante stimolo di andare in bagno può rovinare un giorno speciale, per non dire una vacanza intera, le tanto agognate ferie. Ma affrontare il problema si può Eccome… Almeno una volta nella vita si sperimenta la fastidiosa Diarrea, lo stimolo impellente e intrattenibile di dover correre in bagno. Non è per nulla piacevole e l’imbarazzo può prendere il sopravvento. Inoltre si tratta di un fastidio che può debilitare molto il fisico, soprattutto in estate. Un classico? La Diarrea fa visita al mare, non resta che ... Leggi su curiosauro (Di martedì 2 agosto 2022) Lanon è un qualcosa di piacevole, sembra una frase stupida, ma non lo è. Tutto bene sino a quando all’improvviso non si presenta il, che può davvero essere imbarazzante. Può insomma rendere vulnerabili, spossare e avvilire. Il costante stimolo di andare in bagno può rovinare un giorno speciale, per non dire una vacanza intera, le tanto agognate ferie. Mailsi puòme… Almeno una volta nella vita si sperimenta la fastidiosa, lo stimolo impellente e intrattenibile di dover correre in bagno. Non è per nulla piacevole e l’imbarazzo può prendere il sopravvento. Inoltre si tratta di un fastidio che può debilitare molto il fisico, soprattutto in estate. Un classico? Lafa visita al mare, non resta che ...

fedemarcheboh : Non penso di essere mai stata in piedi per 5 ore intere, Blanco vafangul e fatt doij or i ritardo spero che la tua… - tiornanedue : @platoniiica Oggi stranamente bene (a parte la diarrea improvvisa) tu? -