Covid, per i clandestini la quarantena non vale. A Salerno sbarca la nave piena di positivi nonostante gli appelli delle autorità (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago – L’emergenza Covid, che sia ancora reale, passata o esagerata, non vale per i clandestini. A Salerno sbarcano in quasi 400, nonostante gli appelli delle autorità, come riporta Tgcom24. Covid, quel virus che per i clandestini non vale Non c’è altro modo di vedere la questione: il Covid non vale per i clandestini. Non valgono le procedure di sicurezza, di controllo, di quarantena. Per quanto assurde ed esasperate si possano ormai ritenere, non si capisce per quale motivo certe procedure possano essere bellamente ignorate mentre per la popolazione italiana, evidentemente, no. La Ong Sos Mediterranee, dunque, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago – L’emergenza, che sia ancora reale, passata o esagerata, nonper i. Ano in quasi 400,gli, come riporta Tgcom24., quel virus che per inonNon c’è altro modo di vedere la questione: ilnonper i. Non valgono le procedure di sicurezza, di controllo, di. Per quanto assurde ed esasperate si possano ormai ritenere, non si capisce per quale motivo certe procedure possano essere bellamente ignorate mentre per la popolazione italiana, evidentemente, no. La Ong Sos Mediterranee, dunque, ...

