Covid oggi Piemonte, 3.686 contagi e 2 morti: bollettino 2 agosto (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.686 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 agosto 2022 in Piemonte, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I tamponi effettuati sono 21.356 di cui 20.434 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 17,3%. I ricoveri ordinari sono 539 (-28 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 11, uno in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 3.686 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I tamponi effettuati sono 21.356 di cui 20.434 test antigenici, il rapporto positivi tamponi si attesta al 17,3%. I ricoveri ordinari sono 539 (-28 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 11, uno in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere : Nel libro “Sono nato dopo mio figlio” @mda1966 racconta la guarigione dal mieloma. Oggi nel #podcast @Corriere Dail… - classcnbc : ASIA IN CALO SULLA SCORTA DELLE TENSIONI GEOPOLITICHE #Nikkei???? -1,5%, #Shanghai???? -2,8%, #Kospi???? -0,8%, #HSI???? -… - preglias : Oggi la mia quarta dose di vaccino Anti-COVID-19! - MicheleSoldavi1 : Senza triliardate di Recovery e i bilanci Fed BCE etc malato di gigantismo chi faceva carburare gli ordinativi fino… - MarinaDagnino : RT @LaPeste_MR: Da oggi in Francia sono aboliti i green pass e ogni tipo di restrizione delle libertà individuali legate alla COViD-19: mas… -