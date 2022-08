Campionato del Mondo di Endurance 2022 a Fieracavalli (Di martedì 2 agosto 2022) Verona con la sua fiera si conferma “città del cavallo”. In autunno raddoppiano gli eventi della Federazione Equestre Internazionale VERONA – L’Endurance è conosciuto come “la maratona dei cavalli”: una gara equestre di resistenza in mezzo alla natura. Si tratta di uno sport molto amato in Medio Oriente, con un circuito internazionale che quest’anno fa tappa in provincia di Verona, per la 18ª edizione del FEI Endurance World Championship. Il Mondiale è in programma a Isola della Scala dal 19 al 23 ottobre e l’organizzazione è stata affidata a Veronafiere, attraverso Fieracavalli. Il tracciato di 160 chilometri del FEI Endurance World Championship Verona 2022 si svolge per la maggior parte su percorsi che attraversano le campagne note per la produzione del riso Vialone Nano, con un’attenzione ... Leggi su lopinionista (Di martedì 2 agosto 2022) Verona con la sua fiera si conferma “città del cavallo”. In autunno raddoppiano gli eventi della Federazione Equestre Internazionale VERONA – L’è conosciuto come “la maratona dei cavalli”: una gara equestre di resistenza in mezzo alla natura. Si tratta di uno sport molto amato in Medio Oriente, con un circuito internazionale che quest’anno fa tappa in provincia di Verona, per la 18ª edizione del FEIWorld Championship. Il Mondiale è in programma a Isola della Scala dal 19 al 23 ottobre e l’organizzazione è stata affidata a Veronafiere, attraverso. Il tracciato di 160 chilometri del FEIWorld Championship Veronasi svolge per la maggior parte su percorsi che attraversano le campagne note per la produzione del riso Vialone Nano, con un’attenzione ...

