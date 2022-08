Calciomercato Salernitana, Iervolino sogna il colpo a centrocampo: obiettivo Allan (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Salernitana: il presidente Iervolino vuole sorprendere tutti e portare in granata Allan La Salernitana è sempre alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione di Serie A e negli ultimi giorni il presidente Iervolino avrebbe messo nel mirino un pezzo da 90. Secondo quanto riportato da La Città, infatti, il patron granata vorrebbe portare a Salerno Allan come grande rinforzo per il centrocampo. Il brasiliano è in rotta con l’Everton e il d.s. De Sanctis sarebbe in pressing sull’ex mediano del Napoli per riportarlo in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022): il presidentevuole sorprendere tutti e portare in granataLaè sempre alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione di Serie A e negli ultimi giorni il presidenteavrebbe messo nel mirino un pezzo da 90. Secondo quanto riportato da La Città, infatti, il patron granata vorrebbe portare a Salernocome grande rinforzo per il. Il brasiliano è in rotta con l’Everton e il d.s. De Sanctis sarebbe in pressing sull’ex mediano del Napoli per riportarlo in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

