Battiti live | concerto per le vittime di tutte le stragi o Lockout? La tv del 2 agosto

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 agosto 2022) Per la prima serata in tv, martedì 2su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Amore alle Fiji 1”. Laura, avvocato in carriera, torna nei luoghi della sua famiglia per convincere Chip, un amico dell’adolescenza, a occuparsi dell’azienda per cui lavora e nipote del titolare. Tra i due giovani si riaccendono sentimenti appartenenti al passato… Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola vi vorrei”. Enrico Brignano e il suo show di varietà: monologhi, musica, divertimento ed ospiti per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità… Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Filorosso”. Filorosso si propone come spazio di approfondimento e comprensione dei fatti salienti che si dipaneranno lungo l’estate. Negli scenari resi incerti dalla guerra in corso, tra gli interrogativi aperti sulla definitiva evoluzione del contesto ...