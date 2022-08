Barbara Berlusconi in Sardegna con il make-up dell’estate: è tendenza (Di martedì 2 agosto 2022) Barbara Berlusconi continua a dettare tendenza con un make-up scultoreo perfetto per le belle giornate d’estate. Barbara Berlusconi ha da poco festeggiato il suo 38esimo compleanno e si è concessa una vacanza in Sardegna insieme alla sua famiglia. La figlia del Cavaliere ha pubblicato alcune fotografie del soggiorno sull’isola mostrando non soltanto il suo ultimo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 2 agosto 2022)continua a dettarecon un-up scultoreo perfetto per le belle giornate d’estate.ha da poco festeggiato il suo 38esimo compleanno e si è concessa una vacanza ininsieme alla sua famiglia. La figlia del Cavaliere ha pubblicato alcune fotografie del soggiorno sull’isola mostrando non soltanto il suo ultimo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

BluDiChina : @cacciaramarri_z 2010, Carfagna parla di “maschilismo politico” nei suoi confronti. Barbara Berlusconi: “Discrimina… - PieroCiucci : @colvieux @ItaliaViva @matteorenzi Barbara, lo capirebbe anche un bambino ma personaggi come Renzi, Salvini, Meloni… - Aringoogle : @colvieux @ItaliaViva @matteorenzi Ma sì Barbara, lo so e condivido. Era per dire con una battuta che si sta trasfo… - CurlyDogPAW : @Resistenza1967 Se va con la lega si brucia. Mai più lega! Ci ha venduti e svenduti insieme a Meloni e Berlusconi a… - yanez_2006 : @Arturo_Scotto @CarloCalenda @EnricoLetta la dote che va anche ai figli di Barbara Berlusconi o a Falco Briatore? m… -