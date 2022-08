Autonomia differenziata | una proposta per gli antimeridionali nell’elettorato del Nord

(Di martedì 2 agosto 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Uno dei punti dell’agenda Draghi, rilanciato nel discorso al Senato, è l’. Frutto dei referendum del 2017 in Veneto e Lombardia, sono nati dalla propaganda antimeridionale dell’Osservatorio deldi Luca Ricolfi che pare si candidi con FdI. Il contenuto è la sottrazione degli accordi Stato-Regioni alla potestà del Parlamento e il mantenimento degli attuali differenziali di spesa pubblica pro capite tra le regioni d’Italia per sempre. Nel Sud è di circa cinquemila euro l’anno inferiore a quella delOvest, ossia 100 miliardi l’anno in totale. L’indice di correlazione con il Pil pro capite è elevatissimo: 0,8. I precedenti risalgono al governo Gentiloni che nel febbraio 2018 firmò, nottetempo e quasi di nascosto, un accordo con i governatori Zaia e Fontana ...

