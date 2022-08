Alla fine Calenda la spunta: Di Maio e Fratoianni non saranno candidati comuni della coalizione (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo un estenuante tira e molla, Pd e Azione firmano l'accordo: 15 i collegi sicuri ai libdem. C'è anche una bozza di programma: molto liberal-riformista e poco di sinistra, nel solco di Draghi Leggi su huffingtonpost (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo un estenuante tira e molla, Pd e Azione firmano l'accordo: 15 i collegi sicuri ai libdem. C'è anche una bozza di programma: molto liberal-riformista e poco di sinistra, nel solco di Draghi

marcocappato : Sto accompagnando in Svizzera una signora gravemente malata. Solo lì può ottenere quello che deve essere un suo dir… - Marcozanni86 : Gratta gratta e alla fine sotto il #PD trovi sempre la patrimoniale. #Letta #ElezioniPolitiche2022 - pisto_gol : La folle politica dei club, gli ingaggi milionari per i calciatori e gli allenatori porteranno alla fine di questo… - Federic01996 : RT @AlbertoLela: - @CarloCalenda per mesi ha detto e scritto che @ItaliaViva avrebbe fatto l’accordo con il @pdnetwork. Alla fine l’accor… - PicciStrix : RT @zingaromarcelbs: Alla fine del 1998 in una rivista di ingegneria americana, apparve un articolo del colonnello Robert McCiure nel quale… -