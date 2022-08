Uomini e Donne, Chiara Rabbi risponde: “Mi sono rotta i co**ioni” (Di lunedì 1 agosto 2022) Chiara Rabbi, la corteggiatrice scelta dell’ex-tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei, da conferma della loro rottura sul suo profilo Instangram rispondendo a delle forti accuse che le sono state rivolte, in cui si direbbe che sia troppo gelosa e possessiva oltre che estremamente pesante. Dopo due anni in coppia il loro rapporto è giunto ad un punto critico che ha determinato la loro divisione, a confermare tutto ciò sono i vari mi piace che Chiara ha lasciato ai commenti di alcuni dei suoi fans, Chiaramente riguardanti i motivi della loro separazione. Davide Donadei lascia Chiara Rabbi: “Gli ha reso la vita impossibile” ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 1 agosto 2022), la corteggiatrice scelta dell’ex-tronista di, Davide Donadei, da conferma della loro rottura sul suo profilo Instangramndo a delle forti accuse che lestate rivolte, in cui si direbbe che sia troppo gelosa e possessiva oltre che estremamente pesante. Dopo due anni in coppia il loro rapporto è giunto ad un punto critico che ha determinato la loro divisione, a confermare tutto ciòi vari mi piace cheha lasciato ai commenti di alcuni dei suoi fans,mente riguardanti i motivi della loro separazione. Davide Donadei lascia: “Gli ha reso la vita impossibile” ...

