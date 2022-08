Ultime Notizie Roma del 01-08-2022 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio erano due sorelle di 15 e 17 anni che condividevano tutto unito e come raccontano il loro Social con i miti della loro generazione le foto compulsivamente pubblicate per narrare la loro vita quotidiana una sorella come migliore amica Scriveva sulle storie di Instagram Giulia 17 anni la più grande nei video pubblicati con Alessia e la più piccola sempre insieme nella vita e sui social Così ieri alle 3:40 accanto all’altra Giulia e Alessia come hanno raccontato i testimoni hanno incontrato il destino sul binario della stazione di Riccione investiti dal Frecciarossa che non è riuscito a impedire l’impatto insieme fino alla fine fino all’ estremo tentativo di una che voleva fare l’altra Che stava sul binario in fatto così violento che si è potuto identificare i corpi solo ...