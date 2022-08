Ter Stegen | «Ci siamo rinforzati | Lewandowski si è inserito bene»

(Di lunedì 1 agosto 2022) Le parole di Ter, portiere del Barcellona: «Ci, la squadra è sicuramente migliore rispetto agli ultimi anni» Intervistato da Sport.es dopo la partita vinta con i New York Red Bulls, il portiere del Barcellona, Marc Andrè Ter, ha parlato dei rinforzi arrivati. Di seguito le sue parole. RINFORZI – «Ci, la squadra è sicuramente migliore rispetto agli ultimi anni e c’è concorrenza in ogni reparto».– «si èe farà la differenza, pospuntare a vincere tutto in tutte le competizioni». DE JONG – «Noi vogliamo il meglio per la squadra e vorremmo che restasse, ma sono cose di cui dovrà parlare lui con la ...

Grande fiducia da parte del portiere del Barcellona Marc Andrè, che intervistato da Sport.es dopo l'amichevole che ha visto i blaugrana battere i New York Red Bulls si è esposto chiaramente sugli obiettivi della nuova stagione alle porte. 'Ci siamo ...Una campagna acquisti importantissima e la voglia di tornare a trionfare il prima possibile. Parliamo del Barcellona che con il suo portiere Marc Andrépunta a lottare per ogni competizione possibile. La conferma arriva dalle parole del tedesco ripresa da Sport.es dopo il successo in amichevole per 2 - 0 contro il New York Red Bulls. ... TER STEGEN su obiettivi Barcellona: "Possiamo vincere tutto" Barcellona, le parole del portiere Marc Andrè Ter Stegen sulla nuova stagione: "Possiamo lottare per vincere tutto"