Sparatoria a Pescara, un morto e un ferito (Di lunedì 1 agosto 2022) Pescara - Una Sparatoria è avvenuta a Pescara nei pressi della Strada Parco, a poca distanza dal centro cittadino. Il bilancio è di un morto ed un ferito grave, trasportato in ospedale. L'aggressore incappucciato si è dato alla fuga su uno scooter, probabilmente accompagnato da un complice. L'allarme è stato dato da un negoziante che ha chiamato i soccorritori. ? di almeno un morto il bilancio provvisorio della Sparatoria di stasera davanti ad un bar di Pescara: a terra oltre la zona recintata dalle forze dell'ordine si vede un lenzuolo che copre un corpo. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 1 agosto 2022)- Unaè avvenuta anei pressi della Strada Parco, a poca distanza dal centro cittadino. Il bilancio è di uned ungrave, trasportato in ospedale. L'aggressore incappucciato si è dato alla fuga su uno scooter, probabilmente accompagnato da un complice. L'allarme è stato dato da un negoziante che ha chiamato i soccorritori. ? di almeno unil bilancio provvisorio delladi stasera davanti ad un bar di: a terra oltre la zona recintata dalle forze dell'ordine si vede un lenzuolo che copre un corpo. leggi tutto

