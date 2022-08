Serie A, accordo Lega-AdPlay per la creazione di una piattaforma multimediale dedicata agli highlights (Di lunedì 1 agosto 2022) AdPlay Media Holding, realtà composta da società specializzate in digital transformation per il business Media, è la società scelta dalla Lega Serie A per l’ideazione, lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione di una nuova piattaforma multimediale di proprietà. Nei termini dell’accordo biennale in esclusiva, la società fondata da Marco Valenti e Alberto Gugliada viene incaricata di sviluppare una nuova infrastruttura tecnologica – che si affianca ai canali digitali ufficiali già esistenti di Lega Serie A – con cui la Lega Serie A distribuirà contenuti multimediali proprietari di varia natura, tra i quali gli highlights di tutte le partite della Serie A TIM, dei match di Coppa ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022)Media Holding, realtà composta da società specializzate in digital transformation per il business Media, è la società scelta dallaA per l’ideazione, lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione di una nuovadi proprietà. Nei termini dell’biennale in esclusiva, la società fondata da Marco Valenti e Alberto Gugliada viene incaricata di sviluppare una nuova infrastruttura tecnologica – che si affianca ai canali digitali ufficiali già esistenti diA – con cui laA distribuirà contenuti multimediali proprietari di varia natura, tra i quali glidi tutte le partite dellaA TIM, dei match di Coppa ...

napolista : #SerieA, accordo Lega-AdPlay per la creazione di una piattaforma multimediale dedicata agli highlights L’intesa è… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, accordo con AdPlay per la piattaforma highlights: AdPlay Media Holding, realtà compos… - URisorto : @emahincredibile non sono d’accordo la serie a sta messa peggio solo di premier e liga il resto no - RistagnoAnna : RT @WomanWithPen: @MilkoSichinolfi @raffaellapaita Non so perche' non possiamo restare ai fatti: 'persone serie e capaci' ci sono ovunque… - messorina52 : RT @WomanWithPen: @MilkoSichinolfi @raffaellapaita Non so perche' non possiamo restare ai fatti: 'persone serie e capaci' ci sono ovunque… -