Salvini e Meloni litigano già per le poltrone (Di lunedì 1 agosto 2022) Non ce la fa Matteo Salvini a tenere a freno la lingua, come gli consigliano anche i suoi più fedeli compagni di partito. C'è da capirlo. Ha passato anni a sognare questo momento, vedendosi incoronato come leader della Lega primo partito in Italia dopo averla raccolta mentre era di pochi spiccioli percentuali e invece ogni giorno che passa vede l'obiettivo sempre più improbabile, praticamente impossibile. Giorgia Meloni incassa ogni giorno endorsement sempre più convinti e ha adottato la strategia di apparire la responsabile del gruppo, tra Berlusconi e Salvini (e lo so, fa già ridere così) e come avviene spesso in questo Paese un pezzo della stampa e dell'imprenditoria è pronta a ad asservirsi. Salvini osserva Meloni che si staglia all'orizzonte come europeista e atlantista, pronta a calcare i ...

