Rinviato di un mese il divieto di usare documenti serbi per entrare in Kosovo (Di lunedì 1 agosto 2022) Il governo del Kosovo ha Rinviato di un mese, fino al 1 settembre, il divieto dell’uso di documenti di identità serbi e delle targhe dei veicoli nelle regioni del nord a maggioranza serba, accettando la proposta dell’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Joesep Borrell. L’annuncio del divieto, che doveva entrare in vigore oggi 1 agosto, aveva scatenato violente reazioni dei serbi del Kosovo e riacceso pericolosamente le tensioni tra Pristina e Belgrado, che non riconosce l’indipendenza del Kosovo. In una dichiarazione pubblica, la missione Nato nel Paese ha parlato di «situazione tesa». Il primo ministro Albin Kurti ha affermato che si tratta di una misura di reciprocità, in ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 agosto 2022) Il governo delhadi un, fino al 1 settembre, ildell’uso didi identitàe delle targhe dei veicoli nelle regioni del nord a maggioranza serba, accettando la proposta dell’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Joesep Borrell. L’annuncio del, che dovevain vigore oggi 1 agosto, aveva scatenato violente reazioni deidele riacceso pericolosamente le tensioni tra Pristina e Belgrado, che non riconosce l’indipendenza del. In una dichiarazione pubblica, la missione Nato nel Paese ha parlato di «situazione tesa». Il primo ministro Albin Kurti ha affermato che si tratta di una misura di reciprocità, in ...

Agenzia_Ansa : La missione Nato è 'pronta a intervenire in Kosovo'. Rinviato di un mese il divieto di usare documenti serbi - Linkiesta : Rinviato di un mese il divieto di usare documenti serbi per entrare in #Kosovo - ItalianoRt : ?????????? 'Le autorità del Kosovo hanno rinviato di un mese il progetto di vietare i documenti serbi, dopo che la situa… - Edis49221124 : RT @GeopoliticalCen: Il governo di Pristina ha rinviato di un mese l'attuazione delle misure su carte d'identità e targhe. - ailinon80 : RT @Moky_1988: Scontri tra Serbia e polizia Kosovo: gov Kosovo ha rinviato di un mese, fino al primo settembre, il divieto dell'uso di docu… -