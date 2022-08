Riccione | due sorelle investite dal treno Il racconto dei testimoni

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 1 agosto 2022) e le possibili cause che hanno causato la tragedia Si chiamavano Alessia e Giulia Pisanu, le duedi 15 e 17 anni morte dopo essere stateda undell’alta velocità presso la stazione di Rimini. Le due ragazze, residenti a Castenaso in provincia di Bologna, verso le 7 del mattino di ieri, domenica 31 luglio, si trovavano presso la stazione di Rimini avvistate da diverse persone che hanno assistito al tragico incidente. La dinamica dell’incidente non è ancora stata definita con certezza, poiché non è facile capire se si sia trattato di un tentativo di suicidio di una delle giovani con il tentativo di salvataggio dell’altra, di un litigio tra le due o di altro ancora. Travolte da unin transito, morte due ragazze. L’intervento dei #vigilidelfuoco stamattina nei pressi della stazione ...