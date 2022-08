Renzi smonta la sinistra | Imbarca idee disperate

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tagliato fuori dai dem per rancori personali, il leader di Italia Vivala tassa di successione rilanciata da Letta: “Così fa vincere la Meloni: non la contrasta, la blinda”

A smontare queste fantasiose ricostruzioni è sceso in campo perfino Matteo. In questo particolare momento, è Giorgia Meloni a essere nel mirino. E non è certo un caso. Fratelli d'Italia è il ..." Guardate qui il nostro prode Enrico Rocky Balboa Letta che sfrattato dal suo amicofa proprio gli occhi da tigre. Guardate che tigre ", è stata la sferzata di Calderoli. Nell'immagine si vede ... "Ora basta". Renzi smonta la "caccia al fascista" contro la Meloni Una recente pronuncia della Corte costituzionale sul jobs act, relativa ai licenziamenti illegittimi nelle imprese con meno di 15 dipendenti, invita il legislatore a rivedere la disciplina dei licenzi ...La frecciatina del leader di Italia Viva a Letta: “Il Pd è andato molto a zig zag in questi anni” Mancano meno di due mesi al voto, a sinistra è partita la corsa all’ ammucchiata. Dopo aver chiuso con ...