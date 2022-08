francescoseghez : Chiamatela congiuntura, fortuna, eredità Draghi o quello che volete. Ma il tasso di occupazione al 60,1% registrato… - Agenzia_Ansa : Occupati record a giugno, mai così tanti dal 1977. L'Istat certifica un tasso di occupazione al 60,1% in crescita g… - telodogratis : Record occupazione a giugno, tasso mai così alto dal 1977 - andcanepa : RT @francescoseghez: Chiamatela congiuntura, fortuna, eredità Draghi o quello che volete. Ma il tasso di occupazione al 60,1% registrato a… - Liberoarbitrio : RT @pellipa: Ma il problema non era il RDC? -

Il tasso disale al 60,1% (valoredal 1977). Confrontando il secondo trimestre 2022 con il primo, si registra un aumento del livello dipari allo 0,4%, per un totale di ...AGI - Non accadeva dal 1977: il tasso diregistrato a giugno sale al 60,1% (+0,2 punti) e segna un valore. Lo rileva l'Istat. Nello stesso periodo, quello di disoccupazione è stabile all'8,1% e il tasso di inattività ...(Adnkronos) – A giugno 2022, dopo il calo registrato a maggio, il numero di occupati torna ad aumentare per effetto della crescita dei dipendenti permanenti, superando nuovamente i 23 milioni. Rispett ...Rispetto al mese precedente, a giugno ci sono 86 mila occupati in più, con il tasso che sale al 60,1%. Secondo le rilevazioni Istat, sono 400mila in più di giugno 2021 ...