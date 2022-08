Ponte Nossa | si rompe tubo del gas | l’intervento dei Vigili del fuoco

(Di lunedì 1 agosto 2022)deldel distaccamento di Clusone, squadre antincendio Aib e tecnici del gas sono intervenuti nella mattina di lunedì 1° agosto, poco dopo le 8.30, per la perdita di gas in via Ernesto De Angeli, in località Ramello a. Dopo alcune verifiche si è deciso di procedere con la realizzazione di un bypass, opera che richiederà alcune ore di lavoro. Intanto dal Comune diarrivano assicurazioni che non c’è nessun pericolo.

discoradioIT : #Bergamo: a Ponte Nossa, Val Seriana, si è rotto un tubo del #gas durante alcuni lavori in via De Angeli.… - webecodibergamo : Stamattina a Ponte Nossa - Mikudaquebrada : @anticastinator Nossa Carrie e Lowell MDS quase pulo da ponte - AraberaraTwit : - AraberaraTwit : -

L'Eco di Bergamo

... 40 " Ardesio) " Pasticceria Bigoni (via Duca d'Aosta, 7 " Ardesio) Il passaporto si potrà ritirare " ma non attivare - anche all'Infopoint ValSeriana e Scalve die presso l'Ufficio ...... accomodatosi a sua volta al tavolo dei relatori, a compiere un viaggio a ritroso lungo 30 anni, guidando gli appassionati fino alla "nascita del primo campo fisso di allenamento a", ... Ponte Nossa, si rompe un tubo del gas. Vigili del fuoco e tecnici in azione. Il Comune: sotto controllo, nessun allarme Via De Angeli Nella mattinata di lunedì 1° agosto durante alcuni lavori si è rotta una conduttura. Odore di metano in paese, il Comune: nessun allarme, situazione sotto controllo. Vigili del fuoco, sq ...A circulação rodoviária na Ponte Vasco da Gama, que liga Lisboa e Alcochete, no distrito de Setúbal, vai estar totalmente encerrada ao trânsito na madrugada de quarta-feira, entre as 00:00 e as 06:00, ...