Pierpaolo Pretelli inondato di auguri ringrazia i fan: “Grazie per tutti i messaggi…” (Di lunedì 1 agosto 2022) Pierpaolo Pretelli ringrazia i fan sui social per i messaggi di affetto ricevuto al suo compleanno: le parole dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli è inarrestabile, l’ex gieffino sta girando l’Italia dove sta incontrando tantissimi fan. Dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’ex gieffino non si è più fermato volando sempre più in alto su nuovi progetti. Il buon Pretelli ha fatto brecci nel cuore di milioni di italiani durante la sua partecipazione a “Tale e Quale Show” mostrando talento e determinazione. L’amatissimo showman, performance dopo performance è riuscito a realizzare una brillante carriera super variegata. L’ex gieffino sta continuando a stupire i propri follower lavorando senza sosta su nuovi progetti. Dalla televisione alla radio, negli ultimi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 agosto 2022)i fan sui social per i messaggi di affetto ricevuto al suo compleanno: le parole dell’ex gieffinoè inarrestabile, l’ex gieffino sta girando l’Italia dove sta incontrando tantissimi fan. Dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’ex gieffino non si è più fermato volando sempre più in alto su nuovi progetti. Il buonha fatto brecci nel cuore di milioni di italiani durante la sua partecipazione a “Tale e Quale Show” mostrando talento e determinazione. L’amatissimo showman, performance dopo performance è riuscito a realizzare una brillante carriera super variegata. L’ex gieffino sta continuando a stupire i propri follower lavorando senza sosta su nuovi progetti. Dalla televisione alla radio, negli ultimi ...

