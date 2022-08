Piazza Affari in rialzo | migliore in Europa

(Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – Inizio settimana positivo per il listino diche ha guadagnato lo 0,11% mostrando laperformance in chiusura tra le piazze europee segnando 22.429 punti. Sul listino milanese Bper Banca registra un +1,07% dopo aver comunicato i risultati provvisori relativi all’OPA lanciata sulle azioni ordinarie e di risparmio di Banca Carige. Si è mossa in territorio positivo anche Assicurazioni Generali mostrando un incremento del 2,06%. Buone performance anche per Leonardo che registra undel 1,49% e Intesa che segna un incremento del 1,19%. Tra i titoli disegna un forte ribasso Exor con -3,66%. Si tratta di una diretta conseguenza della decisione del consiglio di amministrazione della holding della famiglia Agnelli di spostare la ...

, oggi, controllato progresso per Fine Foods & Pharmaceuticals , che chiude in salita dello 0,37%. 01 - 08 - 2022 19:23Soloregistra un rialzo dello 0,12% a 22.433 punti. Francoforte lascia poco sul terreno, chiudendo intorno alla parità con un - 0,04%. Parigi registra - 0,18% e Londra - 0,12%. Tonfo ...È probabile che il contratto ISND avrà un valore superiore a 400 milioni di dollari e comprenderà fino a tre piattaforme offshore. Tra i singoli titoli del listino milanese, maglia rosa per Saipem (+4 ...