Pensione ai parlamentari nonostante lo scioglimento delle Camere, esposto alla Corte dei Conti del Codacons (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Codacons ha presentato un esposto alla Corte dei Conti del Lazio “al fine di accertare la sussistenza dei requisiti, per i parlamentari uscenti, per l’attribuzione del diritto alla Pensione in seguito allo scioglimento delle Camere“. Lo comunica lo stesso Codacons all’Adnkronos, sottolineando che il documento mira “a chiedere di accertare i fatti e a valutare se possano sussistere eventuali sprechi di denaro pubblico a danno della collettività e, conseguentemente, a sanzionare eventuali scelte dannose per la collettività stessa”. “A seguito dello scioglimento delle Camere e dunque la fine della legislatura si è posta la domanda se i ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 agosto 2022) Ilha presentato undeidel Lazio “al fine di accertare la sussistenza dei requisiti, per iuscenti, per l’attribuzione del dirittoin seguito allo“. Lo comunica lo stessoall’Adnkronos, sottolineando che il documento mira “a chiedere di accertare i fatti e a valutare se possano sussistere eventuali sprechi di denaro pubblico a danno della collettività e, conseguentemente, a sanzionare eventuali scelte dannose per la collettività stessa”. “A seguito delloe dunque la fine della legislatura si è posta la domanda se i ...

