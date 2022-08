Napoli | spari da uno scooter contro due ragazzi | feriti un 16enne e una 17enne

Leggi su open.online

Duesono rimastinella tarda serata di ieri, 31 luglio, in una sparatoria scoppiata ad Acerra, nel Napoletano. Un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 17 hanno raccontato alla polizia di essere stati colpiti da persone non ancora identificate a bordo di uno, mentre si trovavano poco dopo le 23 per strada insieme ad altri amici. Entrambi, ricoverati all'Ospedale del Mare, non sono in pericolo di vita. Il ragazzo è stato colpito al polpaccio, mentre la ragazza è statadai proiettili all'anca e al piede sinistro. La squadra mobile e il commissariato di zona indagano sull'accaduto.