Morto nella notte Omar Monestier | direttore del Piccolo e Messaggero Veneto

ilpost : È morto Bill Russell, uno dei più grandi giocatori nella storia del basket americano - TgrRaiFVG : Morto nella sua abitazione Monestier, direttore di Messaggero e Piccolo. Originario della provincia di Belluno, ave… - Ansa_Fvg : Giornalisti: morto Monestier, direttore Piccolo e Messaggero V.. Ha avuto un malore nella notte #ANSA - __ANT_Z___ : @ladyonorato @robersperanza @ladyonorato ..... Cosa si prova a essere tra le ultime fonti di un non vaccinato che… - fremo03893514 : RT @BarbagianniNew: @rainiero43 @itsme3791 @SoniaLaVera @valy_s @Sylvie26804002 @Piero42395724 @fremo03893514 @lasconcertata @InvictusNon @… -

Nello stesso anno vengono introdottiRock and Roll Hall of Fame e intraprendono il ... sono stati funestati dalla prematura scomparsa prima di Maurice,a soli 53 anni, il 12 gennaio 2003, ...realtà, però, il matrimonio di Allende in esilio non sopravvive. "Sono stata spostata con lui ... "Il primo giorno a casa, una gatta randagia entrò dalla finestra e depositò un uccellosul ...Morto la notte scorsa Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto. Il giornalista ha avuto un malore nel corso della notte mentre era a casa. Nato a Belluno il 23 settembre ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...