Maltratta la compagna 19enne e minaccia i suoi genitori: arrestato (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – A più riprese avrebbe Maltrattato la compagna di 19 anni e minacciato i genitori di quest'ultima. Fino alla decisione della mamma della giovane, che denunciando un episodio di violenza ha permesso di ricostruire la storia di violenze e persecuzione, portando all'arresto dell'uomo, un ragazzo di 29 anni. È accaduto a Torre del Greco, dove i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all'arresto dell'uomo: è accusato di Maltrattamenti in famiglia. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del ventinovenne quale autore di ...

