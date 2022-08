L’incubo senza fine del Libano (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Libano, un tempo conosciuto come “la Svizzera del Medioriente”, vive una crisi economica, energetica e sociale senza precedenti. Le case sono al buio, i blackout sempre più frequenti e c’è carenza di medicinali. Persino il prezzo del pane è salito alle stelle. Su questo sfondo instabile aleggia l’ombra dell’eterna guerra con Israele – con InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 1 agosto 2022) Il, un tempo conosciuto come “la Svizzera del Medioriente”, vive una crisi economica, energetica e socialeprecedenti. Le case sono al buio, i blackout sempre più frequenti e c’è carenza di medicinali. Persino il prezzo del pane è salito alle stelle. Su questo sfondo instabile aleggia l’ombra dell’eterna guerra con Israele – con InsideOver.

