Kosovo, missione Nato 'pronta a intervenire se necessario (Di lunedì 1 agosto 2022) La forza internazionale Kfor a guida Nato "controlla da vicino" la situazione al confine tra Kosovo e Serbia ed è "pronta a intervenire se la stabilità è messa in pericolo" in base al suo mandato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) La forza internazionale Kfor a guida"controlla da vicino" la situazione al confine trae Serbia ed è "se la stabilità è messa in pericolo" in base al suo mandato, ...

pietroraffa : == La Nato è pronta a intervenire nel nord del Kosovo con la sua missione Kosovo Force (KFOR) qualora la sua stabil… - antoninobill : RT @dariodangelo91: 12/n Attenzione. La missione #NATO in #Kosovo, #KFOR, si dice 'pronta ad intervenire nel caso in cui la stabilità sia m… - antoninobill : RT @dariodangelo91: 5/n i serbi in #Kosovo, vinceremo'. La missione #NATO in #Kosovo, #Kfor, sta 'monitorando la situazione e raccogliendo… - MEcosocialista : RT @dariodangelo91: 5/n i serbi in #Kosovo, vinceremo'. La missione #NATO in #Kosovo, #Kfor, sta 'monitorando la situazione e raccogliendo… - MircoSimeoni : RT @dariodangelo91: 5/n i serbi in #Kosovo, vinceremo'. La missione #NATO in #Kosovo, #Kfor, sta 'monitorando la situazione e raccogliendo… -