Il centrodestra apre un tavolo permanente sul programma: "Impegno per l'Ucraina" (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Nella prima riunione sul programma, gli 'sherpa' del centrodestra si danno un "metodo" e decidono di rendere permanente il tavolo appena avviato. Poi, mettono nero su bianco la "totale condivisione" dei partiti della coalizione su tre punti: l'Impegno dell'Italia a sostegno dell'Ucraina, la riforma costituzionale per trasformare l'Italia in una Repubblica presidenziale e l'approvazione dell'autonomia differenziata delle Regioni. Alla prima riunione dovrebbero seguirne altre, focalizzate sui singoli temi. La discussione tecnica sui collegi invece dovrebbe riprendere domani mattina alle 10:30 a Palazzo Montecitorio, con una riunione tra dirigenti, esclusi i leader. Nel corso dell'incontro di circa due ore si è registrata - recita la nota congiunta - "soddisfazione per il clima ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - Nella prima riunione sul, gli 'sherpa' delsi danno un "metodo" e decidono di rendereilappena avviato. Poi, mettono nero su bianco la "totale condivisione" dei partiti della coalizione su tre punti: l'dell'Italia a sostegno dell', la riforma costituzionale per trasformare l'Italia in una Repubblica presidenziale e l'approvazione dell'autonomia differenziata delle Regioni. Alla prima riunione dovrebbero seguirne altre, focalizzate sui singoli temi. La discussione tecnica sui collegi invece dovrebbe riprendere domani mattina alle 10:30 a Palazzo Montecitorio, con una riunione tra dirigenti, esclusi i leader. Nel corso dell'incontro di circa due ore si è registrata - recita la nota congiunta - "soddisfazione per il clima ...

