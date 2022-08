Furti di cibo e cucce dei gatti, l’Enpa di Saronno: “Vergognoso” (Di lunedì 1 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Il dispetto non lo hanno fatto a noi volontarie ma ai gatti e questo mi dispiace terribilmente”. E’ indignata Luisella Riccardi, operatrice dell’Enpa di Saronno, incredula che qualcuno sia potuto arrivare a tanto: “Giorni fa – racconta – in una delle colonie storiche di Caronno, in vicolo Viti, ci hanno rubato una delle cucce dei ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 1 agosto 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color “Il dispetto non lo hanno fatto a noi volontarie ma aie questo mi dispiace terribilmente”. E’ indignata Luisella Riccardi, operatrice deldi, incredula che qualcuno sia potuto arrivare a tanto: “Giorni fa – racconta – in una delle colonie storiche di Caronno, in vicolo Viti, ci hanno rubato una delledei ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Adriana04966084 : @PoliticaPerJedi Infatti bisogna fermare la dx quella che ha portato i Clandestini a gogo' in Italia e costretto i… - Adriana04966084 : @AndreaMarcucci @CarloCalenda '.....con un progetto serio e responsabile per l’Italia. ..???? Vi prego state fermi… - Adriana04966084 : @Tamara_Lenis @erretti42 @PivaEdoardo Ancora con la barzelletta Fasci ... BASTA !! sono anni che con questa BARZEL… - Angelo_Sansone : @LaVeritaWeb Aldilà dell’aspetto umanitario non possiamo più permettercelo..non si può riempire e sfamare, a costi… - Destradipopolo : AUMENTANO I FURTI DI CIBO E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NEI SUPERMERCATI SONO CAMBIATI ANCHE GLI OBIETTIVI DEI FURTI: P… -