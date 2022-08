Ferrari, Lapo Elkann sbrana Binotto: un feroce "raptus" in pubblico | Guarda (Di lunedì 1 agosto 2022) Il patatrac strategico della Ferrari al giro 40 del GP d'Ungheria (le dure senza prestazione inserite alla F1-75 Charles Leclerc nella seconda metà di gara) ha sconcertato tutti i tifosi della Rossa. In particolare uno dei più eccellenti e illustri, ovvero Lapo Elkann, fratello del presidente e proprietario di casa del Cavallino Rampante e scuderia, John Elkann. Al termine del GP d'Ungheria, infatti, il rampollo di casa Agnelli ha sfogato tutta la sua rabbia per la prestazione incolore delle Rosse con un eloquente tweet. In particolare nessuna parola, ma solo un emoji arrabbiata per far capire tutto il suo disappunto dopo quanto avvenuto nel GP magiaro. I tifosi rispondono a Elkann Il tweet senza parole di Lapo Elkann è stato però preso subito d'assalto da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Il patatrac strategico dellaal giro 40 del GP d'Ungheria (le dure senza prestazione inserite alla F1-75 Charles Leclerc nella seconda metà di gara) ha sconcertato tutti i tifosi della Rossa. In particolare uno dei più eccellenti e illustri, ovvero, fratello del presidente e proprietario di casa del Cavallino Rampante e scuderia, John. Al termine del GP d'Ungheria, infatti, il rampollo di casa Agnelli ha sfogato tutta la sua rabbia per la prestazione incolore delle Rosse con un eloquente tweet. In particolare nessuna parola, ma solo un emoji arrabbiata per far capire tutto il suo disappunto dopo quanto avvenuto nel GP magiaro. I tifosi rispondono aIl tweet senza parole diè stato però preso subito d'assalto da ...

