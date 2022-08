Fabregas | ' ' Potevo andare al Milan | ma volevo far cambiare idea a Conte' '

infoitsport : Como, presentato Fabregas: “Potevo andare al Milan” - zazoomblog : Como presentato Fabregas: “Potevo andare al Milan” - #presentato #Fabregas: #“Potevo - PianetaMilan : #Como, presentato #Fabregas: “Potevo andare al #Milan” #ACMilan #SempreMilan -

Cesc, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Como, ha raccontato i motivi dietro alla scelta di non ...Mi trovavo bene con Vieira ed Henry perché con loroparlare in italiano, così come con Flamini e Lehmann. Oltre ovviamente ai più giovani, quali Reyes,e Senderos, che assieme a me ...Cesc Fabregas, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Como, ha raccontato i motivi dietro alla scelta di non cogliere ...Sull'investimento fatto nella società e accennato in conferenza stampa: 'Diventerò anche co-proprietario e socio del club, con l'obiettivo di arrivare sempre più in alto e crescere con la società, per ...