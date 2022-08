“Era legittimo o no domandare?”, la lettera di Formigli a Giorgia Meloni sulla morte di Alika Ogochukwu (Di lunedì 1 agosto 2022) Lui aveva sollecitato un post indignato da parte dei leader di Lega e Fratelli d’Italia su quanto accaduto venerdì a Civitanova Marche. Lei ha risposto dandogli dello sciacallo. E oggi prosegue il botta e risposta a distanza tra Corrado Formigli e Giorgia Meloni, con il giornalista che – su La Stampa – ha scritto una lettera rivolta alla Presidente di FdI, rivendicando il suo ruolo di cronista che, dunque, per indole e professione è portato a fare domande basate su quelle evidenze del passato più o meno recente. Formigli-Meloni, la replica del giornalista sulla morte di Alika Ogochukwu Tutto è partito da un tweet pubblicato da Corrado Formigli il 29 luglio, quello in cui ha tirato in ballo Matteo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022) Lui aveva sollecitato un post indignato da parte dei leader di Lega e Fratelli d’Italia su quanto accaduto venerdì a Civitanova Marche. Lei ha risposto dandogli dello sciacallo. E oggi prosegue il botta e risposta a distanza tra Corrado, con il giornalista che – su La Stampa – ha scritto unarivolta alla Presidente di FdI, rivendicando il suo ruolo di cronista che, dunque, per indole e professione è portato a fare domande basate su quelle evidenze del passato più o meno recente., la replica del giornalistadiTutto è partito da un tweet pubblicato da Corradoil 29 luglio, quello in cui ha tirato in ballo Matteo ...

MCampomenosi : Nell'era della politica cacofonica, alzi la mano chi non si è mai contraddetto o non ha cambiato opinione! (me incl… - Gio_Scorza : RT @neXtquotidiano: “Era legittimo o no domandare?”, la lettera di #Formigli a Giorgia #Meloni sulla morte di #AlikaOgochukwu - neXtquotidiano : “Era legittimo o no domandare?”, la lettera di #Formigli a Giorgia #Meloni sulla morte di #AlikaOgochukwu - nabru11 : @GuidoCrosetto Forse ne ha viste troppe ed ora il vaso era colmo È legittimo cambiare idea quando il tuo partito no… - PardPrixit : @tarutac @MMilonr @lemonfromRome @AnnalisaChirico Era in legittimo impedimento.. -