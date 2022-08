FQMagazineit : È morta Pat Carroll, addio alla voce di Ursula ne ‘La Sirenetta’: “Credo di essere stata una brava cattiva” - infoitcultura : Pat Carroll è morta: addio alla voce di Ursula de La Sirenetta - infoitcultura : È morta Pat Carroll, ha dato la voce ad Usula ne La Sirenetta Disney - BITCHYFit : Pat Carroll è morta: addio alla voce di Ursula - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Forse non era la voce più amata, di sicuro la più temuta da tutti i bambini, e non solo, che si sono appassionati al per… -

Carroll , attrice teatrale e cinematografica vincitrice di un Grammy e di un Emmy Award, che ha doppiato la malvagia Ursula nel film d'animazione Disney La sirenetta, èil 30 luglio 2022 ...Carroll aveva dato la voce all'iconica villain de La Sirenetta, la malefica Strega del Mare, Ursula. Aveva 95 ...Creso di essere stata una brava cattiva”. Il sogno di lavorare per un film Disney. Non solo La Sirenetta, il doppiaggio nell’universo Disney ha accompagnato Pat Carroll per tutta la sua carriera. “Per ...Questo è proprio il caso di Pat Carroll scomparsa all’età di 95 anni. In questo caso, il punto di svolta di Pat Carroll è stato quando ha dato la sua voce ad uno dei personaggi di casa Disney. Una per ...