Due bambine muoiono tentando una sfida di TikTok, ora le famiglie sono in causa con la piattaforma (Di lunedì 1 agosto 2022) La maggior parte dei genitori sa quali sono i pericoli dell’utilizzo dei social da parte dei bambini. Ma che un bambino perda la vita a causa di un trend che ha seguito sui social è un pericolo che la maggior parte dei genitori non pensa neanche di dover prendere in considerazione. Arriani Jaileen Arroyo era una bambina di 9 anni di Milwaukee, in Wisconsin. Aveva appena 7 anni quando i suoi genitori le hanno dato il suo primo telefono. Naturalmente, la piccola Arriani ha scaricato la popolare app TikTok e vi pubblicava spesso dei video. I video che pubblicava erano di natura innocua, perché la ritraevano mentre cantava o ballava. Proseguendo con l’utilizzo dell’app, secondo la sua famiglia, la bambina ha sviluppato l’ossessione del partecipare alle varie sfide di TikTok. La famiglia è rappresentata dal ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 1 agosto 2022) La maggior parte dei genitori sa qualii pericoli dell’utilizzo dei social da parte dei bambini. Ma che un bambino perda la vita adi un trend che ha seguito sui social è un pericolo che la maggior parte dei genitori non pensa neanche di dover prendere in considerazione. Arriani Jaileen Arroyo era una bambina di 9 anni di Milwaukee, in Wisconsin. Aveva appena 7 anni quando i suoi genitori le hanno dato il suo primo telefono. Naturalmente, la piccola Arriani ha scaricato la popolare appe vi pubblicava spesso dei video. I video che pubblicava erano di natura innocua, perché la ritraevano mentre cantava o ballava. Proseguendo con l’utilizzo dell’app, secondo la sua famiglia, la bambina ha sviluppato l’ossessione del partecipare alle varie sfide di. La famiglia è rappresentata dal ...

NinoCascione1 : @brigitte_gio @Lucywillkillyou Ed abbiamo consumato più di 7 vite. Siamo stati fortunati. Le ragazze no. Il rammari… - GabrieleTemis : @Antonio13869142 Che considerazione imbecille!Senza un senso logico e buttata lì solo per fare capire il livello, b… - S_Eleonora_S : Bilancio della prima ora del primo giorno di lavoro in smart con due bambine al seguito: - DELILAH42815874 : @vincenzoNGaudio A me non sembra così irreale, ho figli anch'io, certo, massimo rispetto per la tragedia ed il dolo… - ienapriski : @Eli780251181 Beh se vogliamo accanirci su quelle povere due ragazzine. io no di certo. Gli adulti DEVONO cercare l… -

Giulia e Alessia, morire a 15 anni sui binari ... come quello dell'attraversare i binari, quelli che scavano nella famiglia, quelli che giudicano i genitori perché " eh signora mia come si fa a mandare due figlie, poco più che bambine, a passare ... In palestra con Irma Testa Sta dal 1960 nei locali della palestra della Boxe Vesuviana, con un dito indice piegato in due e ... Quando torna a casa ogni tanto in vacanza, le altre bambine che stavano in strada con lei, la ... La Gazzetta del Mezzogiorno Bambina di 7 anni annegata nel lago Revine: indagate una suora e quattro animatrici per omicidio colposo. Chi sono REVINE LAGO - Muore a 7 anni nelle acque del lago, mentre è in gita con il Grest. La Procura di Treviso mette sotto inchiesta gli animatori e gli organizzatori del campo estivo a ... Sette morti, cinque sono bambini: drammatico incidente stradale negli Usa Ha perso la vita anche una donna a bordo di un altro veicolo Secondo la ricostruzione è stato un veicolo che viaggiava contromano a causare l'incidente. Morti una donna e cinque bambini che viaggiavan ... ... come quello dell'attraversare i binari, quelli che scavano nella famiglia, quelli che giudicano i genitori perché " eh signora mia come si fa a mandarefiglie, poco più che, a passare ...Sta dal 1960 nei locali della palestra della Boxe Vesuviana, con un dito indice piegato ine ... Quando torna a casa ogni tanto in vacanza, le altreche stavano in strada con lei, la ... Salento, maestro di equitazione abusa di due bimbe: arrestato REVINE LAGO - Muore a 7 anni nelle acque del lago, mentre è in gita con il Grest. La Procura di Treviso mette sotto inchiesta gli animatori e gli organizzatori del campo estivo a ...Ha perso la vita anche una donna a bordo di un altro veicolo Secondo la ricostruzione è stato un veicolo che viaggiava contromano a causare l'incidente. Morti una donna e cinque bambini che viaggiavan ...