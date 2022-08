“C’è un morto”. Massimiliano Ossini, la notizia durante la diretta: “Purtroppo è successo” (Di lunedì 1 agosto 2022) Incidente a Porto Cervo, l’annuncio a UnoMattina Estate. Questa mattina, lunedì 1 agosto, è andata in onda la prima puntata del programma condotto da Maria Soave e Massimiliano Ossini. E Purtroppo la cronaca nera l’ha fatta da padrone con la notizia della tragedia avvenuta a Porto Cervo. È stato lo stesso conduttore a spiegare cosa è successo nel fine settimana in Sardegna. “Una persona è morta e 6 sono rimaste ferite”, questo il terribile bilancio di un incidente che ha visto coinvolto uno yatch che si è schiantato contro gli scogli. Pare che la manovra del comandante sia stata dettata dal tentativo di evitare lo scontro con un’altra imbarcazione. “L’estate – le parole di Massimiliano Ossini – è per noi una stagione di vacanza, ma per la Guardia Costiera è un ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Incidente a Porto Cervo, l’annuncio a UnoMattina Estate. Questa mattina, lunedì 1 agosto, è andata in onda la prima puntata del programma condotto da Maria Soave e. Ela cronaca nera l’ha fatta da padrone con ladella tragedia avvenuta a Porto Cervo. È stato lo stesso conduttore a spiegare cosa ènel fine settimana in Sardegna. “Una persona è morta e 6 sono rimaste ferite”, questo il terribile bilancio di un incidente che ha visto coinvolto uno yatch che si è schiantato contro gli scogli. Pare che la manovra del comandante sia stata dettata dal tentativo di evitare lo scontro con un’altra imbarcazione. “L’estate – le parole di– è per noi una stagione di vacanza, ma per la Guardia Costiera è un ...

