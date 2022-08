“Cancella quel video”. Armando Incarnato, follia social e nessun perdono (Di lunedì 1 agosto 2022) Bufera su Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e Donne è finito al centro della polemica a causa di un video caricato sul suo account social. “Sei la vergogna dei napoletani”, “Bravo co****ne poi ammazzi la gente che magari va al lavoro o in vacanza Si proprio tonto“, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al post. “Armando sai che ti stimo e ti difendo sempre… Stavolta non approvo, Cancella il video che è diseducativo… Poi la moto ti consente di farlo, ma tienilo per te… E chi ti scrive è stata una motociclista”, “Non sei un bell’esempio”, sono alcuni dei commenti lasciati sotto al post pubblicato su Instagram dal cavaliere di Uomini e Donne. Bufera su Armando Incarnato per il video in moto a 240 ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Bufera su. Il cavaliere di Uomini e Donne è finito al centro della polemica a causa di uncaricato sul suo account. “Sei la vergogna dei napoletani”, “Bravo co****ne poi ammazzi la gente che magari va al lavoro o in vacanza Si proprio tonto“, sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto al post. “sai che ti stimo e ti difendo sempre… Stavolta non approvo,ilche è diseducativo… Poi la moto ti consente di farlo, ma tienilo per te… E chi ti scrive è stata una motociclista”, “Non sei un bell’esempio”, sono alcuni dei commenti lasciati sotto al post pubblicato su Instagram dal cavaliere di Uomini e Donne. Bufera super ilin moto a 240 ...

differita : @AlienoGentile @dorinileonardo Bella lettura, grazie. La lingua ha una sua igiene interna, scarta quel che non vien… - chamberspitt1 : @NelaBombelli @GuidoDeMartini Chiedi direttamente a Claudio ti risponde lui. Si è pentito? Sicuramente, ma non canc… - NardoneVadim : @lageloni @articoloUnoMDP Chiara abbiamo avuto più morti in assoluto nella UE con le imposizioni bestiali. Ma salva… - Ernesto39019992 : @DadX54348122 Furto legalizzato. Cancella quel posto. Buongiorno - ale2otto : RT @latinaprefe: a volte devi semplicemente accettare che le cose finiscono. cancella quel numero, blocca quel contatto, togli quel follow,… -