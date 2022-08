Basket, Europei Under 18 2022: l’Italia chiude con due vittorie e una sconfitta la prima fase (Di lunedì 1 agosto 2022) Si conclude con due vittorie e una sconfitta la prima fase degli Europei Under 18 maschili per l’Italia. Tra sabato e oggi la formazione tricolore, della quale è coach Andrea Capobianco, ha mosso buoni passi a Izmir, in Turchia, dove l’evento si sta svolgendo. L’esordio con la Croazia è stato particolarmente interessante: una buona prima metà di gara, terzo quarto di rientro per i croati e poi 73-64 a favore degli azzurri, che si sono giovati di tante buone performance da Filippo Gallo (15 punti) a Matteo Visintin (14), passando per Niccolò Moretti e Mauro Zacchigna (entrambi a quota 10), fino ai 9 e 7 rimbalzi di Emmanuel Innocenti. Basket 3×3, Women’s Series 2022: Italia eliminata dalla tappa di Praga Meno buona la ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) Si conclude con duee unaladegli18 maschili per. Tra sabato e oggi la formazione tricolore, della quale è coach Andrea Capobianco, ha mosso buoni passi a Izmir, in Turchia, dove l’evento si sta svolgendo. L’esordio con la Croazia è stato particolarmente interessante: una buonametà di gara, terzo quarto di rientro per i croati e poi 73-64 a favore degli azzurri, che si sono giovati di tante buone performance da Filippo Gallo (15 punti) a Matteo Visintin (14), passando per Niccolò Moretti e Mauro Zacchigna (entrambi a quota 10), fino ai 9 e 7 rimbalzi di Emmanuel Innocenti.3×3, Women’s Series: Italia eliminata dalla tappa di Praga Meno buona la ...

